        Son dakika: Adana'da kayıp yaşlı adam 14. günde ölü bulundu

        Adana'da kayıp yaşlı adam 14. günde ölü bulundu

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 14 gündür aranan 72 yaşındaki Vahit Şentu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Şentu'nun cansız bedeni tarlada yüz üstü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:15 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:15
        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 6 Aralık'tan beri haber alınamayan 72 yaşındaki Vahit Şentu'nanın cansız bedeni bulundu. Kızı Hatice Şentuna morg önünde, "Ben sana doyamadım baba" diyerek gözyaşı döktü.

        Olay, 6 Aralık'ta İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden ayrılarak ilçe merkezindeki bir çay ocağına giden Vahit Şentuna (72), dönüş yolunda yönünü kaybetti. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için ailesi ve ekipler seferber oldu. AFAD, jandarma ve polis ekipleri ilçenin yanı sıra Adana genelinde de arama çalışmaları yaptı. Kayıp olduğu güne ait güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerine rağmen bir sonuç alınamadı. 14 gündür süren arama çalışmalarında acı haber bugün geldi.

        Alınan ilk bilgilere göre, yaşlı adamın cansız bedeni ilçeye bağlı kayıp olduğu Saygeçit Mahallesi'ne yakın Höyük mevkiinde bir tarlada bulundu. Tarla sahibi, yerde yüz üstü hareketsiz yatan şahsı görünce durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk etti. Bölgeye gelen ekipler şahsın kayıp olarak aranan Şentuna olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şentuna'nın cenazesi İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsi sonrasında kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıpa gönderildi.

        Babasını günlerdir umutla arayan evlatlık olduğunu daha önce açıklayan kızı Hatice Şentuna ve yakınları ise acı haberin ardından morg önünde gözyaşı döktü. Hatice Şentuna'nın "Ben sana doyamadım baba" diyerek ağlaması herkesi üzdü.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        #Son dakika haberler
