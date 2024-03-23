Adana'da motosiklet sürücüsü 2 otomobille çarpıştı Adana'nın Kozan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü önce bir araçla çarpıştı, ardından da motosikletin kontrolünü kaybedip karşı şeritten gelen başka bir araçla çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün durumunun kritik olduğu öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 23.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 23.03.2024 - 16:30 facebook

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