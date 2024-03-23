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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da motosiklet sürücüsü 2 otomobille çarpıştı

        Adana'da motosiklet sürücüsü 2 otomobille çarpıştı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü önce bir araçla çarpıştı, ardından da motosikletin kontrolünü kaybedip karşı şeritten gelen başka bir araçla çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün durumunun kritik olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 23.03.2024 - 16:30
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        İki araçla çarpıştı! Durumu kritik
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Korkut Yıldırım (24) idaresindeki motosiklet, Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde İbrahim U'nun kullandığı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Yıldırım, motosikleti devrildiği sırada Uğur U. yönetimindeki otomobille de çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yıldırım, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Yıldırım, buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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