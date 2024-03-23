Adana'da motosiklet sürücüsü 2 otomobille çarpıştı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü önce bir araçla çarpıştı, ardından da motosikletin kontrolünü kaybedip karşı şeritten gelen başka bir araçla çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün durumunun kritik olduğu öğrenildi
Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Korkut Yıldırım (24) idaresindeki motosiklet, Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde İbrahim U'nun kullandığı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Yıldırım, motosikleti devrildiği sırada Uğur U. yönetimindeki otomobille de çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yıldırım, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Yıldırım, buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.