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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur'un babası, iş yerinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur'un babası, iş yerinde ölü bulundu

        Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in kuyumcu babası Abdurrahman Eser dükkanında ölü bulundu. Eser'in bir süredir maddi sorunlar yaşadığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 16:30 Güncelleme: 02.08.2025 - 16:50
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        Adana Demirspor'un kalecisinin babası ölü bulundu
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        Adana Demirspor’un kalecisi Murat Uğur Eser’in babası kuyumcu Abdurrahman Eser (47), sahibi olduğu iş yerinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Eser'in bir süredir maddi sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

        Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser’in babası Abdurrahman Eser’in sahibi olduğu kuyumcu dükkanından silah sesi yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Eser’in başından tabancayla vurulmuş halde, hayatını kaybettiğini belirledi. Eser'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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        Adana Demirspor Kulübü de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, “Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser’in kıymetli babası Abdurrahman Eser’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; evladımız Murat Uğur Eser’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

        Eser'in bir süredir maddi sorunlar yaşadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        KAYINBİRADERİ DOLANDIRMIŞ

        Adana Demirspor’un kalecisi Murat Uğur Eser’in, dükkanında ölü bulunan babası kuyumcu Abdurrahman Eser’in (47), geçen ay toptan gıda ticaretinden kar vaadiyle mahallelinin para ve altınlarını alıp kaçan 30 yıllık mahalle bakkalı S.E.’nin dolandırdığı kişilerden biri olduğu öğrenildi. S.E. ile hem akraba hem de kayınbirader oldukları öğrenilen Eser’in milyonlarca lira dolandırıldığı, piyasaya olan borçları nedeniyle de bir süredir psikolojik olarak sıkıntılı olduğu öne sürüldü.

        Öte yandan, çok sayıda kişinin suç duyurusunda bulunduğu S.E.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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