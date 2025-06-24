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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: ADANA DEPREM İLE SALLANDI! Çevre illerden de hissedildi! 24 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile Adana deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği

        Adana'da deprem! Çevre illerden de hissedildi! 24 Haziran AFAD ve Kandilli ile Adana deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği

        Son dakika haberine göre, Adana deprem ile sallandı. AFAD, saat 07.09'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri ''Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, 24 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Adana deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 07:29 Güncelleme: 24.06.2025 - 07:36
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        Adana’da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.09'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi. 4,5 büyüklüğündeki sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. İşte 24 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Adana deprem verileri...

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        ADANA DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

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        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        Adana Saimbeyli’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

        Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

        Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.''

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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