Adana'nın Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide 4 şüphelinin at kestiği ihbarı üzerine Yüreğir Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. İHA'nın haberine göre; polis ile birlikte boş araziye baskın düzenlendi. Ekiplerin geldiğini fark eden 4 şüpheli kesimde kullandıkları bıçakları bırakarak ara sokaklara kaçtı.



BIÇAKLAR İNCELEMEYE ALINDI

Ekipler, arazide yaptığı incelemede yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirdi. Bulunan bıçakların üzerindeki parmak izlerinin tespit edilmesi için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.



Olay yerinde bulunan at etleri, imha edilmek üzere Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, olay yerinde at etlerini taşımak için kullandığı tespit edilen at ve arabasına el konuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ