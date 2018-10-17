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Son dakika... Adana’da 400 kilogram at eti ele geçirildi

Son dakika haberi... Adana’da boş arazide at kesimi yapıldığı ihbarı alan zabıta ekipleri baskın düzenlendi. Baskında yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirildi

17.10.2018 - 04:51 | Güncelleme: İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide 4 şüphelinin at kestiği ihbarı üzerine Yüreğir Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. İHA'nın haberine göre; polis ile birlikte boş araziye baskın düzenlendi. Ekiplerin geldiğini fark eden 4 şüpheli kesimde kullandıkları bıçakları bırakarak ara sokaklara kaçtı.

BIÇAKLAR İNCELEMEYE ALINDI

Ekipler, arazide yaptığı incelemede yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirdi. Bulunan bıçakların üzerindeki parmak izlerinin tespit edilmesi için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Olay yerinde bulunan at etleri, imha edilmek üzere Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, olay yerinde at etlerini taşımak için kullandığı tespit edilen at ve arabasına el konuldu.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 10 dakika önce
    bunlar insan olsa ne olur
  • Misafir 12 dakika önce
    Kazakistan da en kıymetli et, Türkiye'de imha ediliyor. Sağlıksız et değil tabiki kontrol edilmesi koşulu ile
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