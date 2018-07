30 ayrı suça karışmışlar

“Adnan Oktar” grubuna yönelik soruşturmada, gözaltına alınan 187 kişiden aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 157 kişi tutuklandı. Zanlılardan, 5’i emniyetten ve 1’i savcılıktan serbest bırakılırken, 13’ü de mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 11 zanlının yargılaması ise sürüyor.

İŞTE HAKİMLİKTE VERDİĞİ İLK İFADE

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, tutuklanan Adnan Oktar hakimlikte verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ifadesinde şunları söyledi.

Geniş bir arkadaş grubu olduğunu söyleyen Oktar, “Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim. Ayda 3 bin 500 TL gelirim olmakla başkaca bir gelirim yoktur. Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır.”

“İDDİALARI ÇİRKİN BULUYORUM”

“Yurtdışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil. Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim, halkın içinde yaşayan bir kişiyim, milletin içinde yaşayan TV’de yaşayan bir kişi olmakla herkes halk da beni görür tanır. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim. Dürüst insanlarla yaşamayı seven, dost olmayı seven, arkadaş çevresi olan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum kabul etmiyorum. Bize karşı atak yapan bu grup 25-30 kişilik bir gruptur. Bunları da biliyoruz. İnternette de bunları yapılacak operasyonları ifşa eden kişiler vardır. Bu kız çocuklarına tecavüz olaylarını ise kesinlikle kabul etmiyorum. Bu da iftiradır. Kız çocuklarının ailelerine 50 bin TL para vererek onları aldığımıza dair iddialar vardır. Halbuki ben hayatımın her evresinde dikkatli olduğu gibi kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. O bahse konu küçük kızla annesi ile birlikte geldi. Ancak eve almadım, bahçede görüştük gönderdim. Bu iftiraları kabul etmiyorum. Atatürkçü milliyetçi bir kişiyim” dedi.

FAZIL SAY’A DAVA AÇTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklamaya sevk edilen şüpheliler hakkında hazırlanan sevk yazısında ilginç tespitlere yer verildi.

Savcılığın sevk yazısında Adnan Oktar’ın 80’li yıllardan itibaren sözde dini bir cemaat kisvesi altında, aslında İslam dinine ve ahlaka tamamen aykırı kurallar ve yöntemlerle suç amaçlı örgüt yapılanmasını oluşturduğu belirtildi. Oktar’a ‘Mehdilik’ olarak kutsallık kazandırmak amacıyla Kuranı Kerim’den çarpıtma yorumlarla örgüte kazandırılmak istenen şahısların zihinlerinin yıkandığı, koşulsuz itaat etmelerinin empoze edildiği, kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla Piyanist Fazıl Say’a dava açtıkları anlatıldı.

4 TELKİNDEN GEÇİRİLİYORLAR

Savcılığın yazısında, örgütün zengin ve fiziki görünümleri iyi olan erkek mensuplarının örgüte kazandırılması istenen kadınlarla önce duygusal anlamda ilişki yaşadıkları, ardından da örgüt içerisinde öğretilen sözde ‘psikolojik telkin, dini telkin, ileriye dönük ideal telkin ve son olarak cennet vaadi’ yöntemleri ile örgüte kazandırılmaya çalışıldığı belirtildi. Yazıda ayrıca, Oktar’ın birçok kadına da türlü eziyetler uyguladığı öne sürüldü.

KÖLE HALİNE GETİRİLDİLER

Oktar’ın mehdiliğine inandırılan kadınların, öncelikle örgütte yeni eleman kazandırılmasın da görevli erkek şahıslarla grup veya ayrı yarı cinsel ilişkiye zorlandıkları çocuk yaştaki kızların dahi zorlandığı hatta cinselliği artırıcı ilaçların katıldığı içeceklerin kullanıldığı partilerin düzenlendiği ifade edildi. İlişkiye zorlanan kadınların kategorilere ayrılarak örgütte farklı görevler verildiği bir çok kadına da eziyetler uygulanıp sapkın arzusunu kabul eden birer köle haline getirildikleri ilişki görüntülerinin şantaj amaçlı kullanıldığı belirtildi.

FETÖ İLE BENZERLİKLER ANLATILDI

Sevk yazısında Oktar’ın liderliğin yaptığı örgüt ile FETÖ arasındaki benzerliklere dikkat çekildi. Örgütün örgüt mensupları ve sempatizanlarından FETÖ benzeri yöntemle dini duyguların sömürülmesi suretiyle “İnfak” Himmet “Ecir” adı altında örgüte para topladığı anlatıldı. Örgüt yapılanması İmam kardeşler, imam bacılar, adliye imamı, para imamları gibi aynı şekilde şahısları ailelerinden kopararak örgüte kazandırmaya çalıştıkları öne sürüldü.

MASAK RAPORUNA YER VERİLDİ

MASAK raporuna göre ise, örgüt üyelerine ait şirketlerin yetkililerinin, şirketlerin mal satışlarından elde edilen gelirleri şirkete değil örgütle bağlantılı şahıslara aktarıldığı tespit edildi. Bu sayede paranın kaynağından uzaklaştırıldığı hatta banka kredilerinin ödenmeyerek üçüncü kişilere aktarma, para çekme, gayrimenkul edinme ve gayrimenkulün mülkiyet yapısını değiştirme eylemlerinin kara para aklamaya yönelik olduğu belirtildi.

PLANLI VE DİSİPLİNLİ…

Yazıda ‘planlı ve disiplinli bir oluşum içeirisinde amaç ve stratejisi, zihin yıkama yöntemleri FETÖ benzeri hiyerarşik yapısı, üye sayısı, sahip olduğu silahlı ve zorlayıcı gücü itibariyle amaç suçları işlemeye elverişli bir suç örgütü olduğu hukuki kanaatine varılmıştır” ifadesi kullanıldı.

1980’DEN BERİ DEVAMLILIK ARZ EDİYOR

Adnan Oktar’ın liderliğini yaptığı öne sürülen örgütün çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve yayılması, şantaj, dolandırıcılık, rüşvet, eziyet suçlarını işlemek amacıyla ortak bir iradeye dayalı olduğu ve 1980’li yıllardan itibaren devamlılık arz ettiği belirtildi. Belirli bir hiyerarşi dahilinde planlı ve disiplinli bir oluşum içerisinde amaç ve stratejisi, zihin yıkama yöntemleri FETÖ/PDY benzeri hiyerarşik yapısı üye sayısı, sahip olduğu silahlı ve zorlayıcı güçü itibariyle amaç suçları işlemeye elverişli bir suç örgütü olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

OKTAR MUTLAK LİDER

Şüpheli Adnan Oktar’ın örgütün mutlak lideri olduğu, öne sürülen sevk yazısında, örgütü dini değerlere zarar vermek, toplumun yapısını bozmak ve haksız elde ettikleri kazançları meşrulaştırıp lüks bir hayat sürerek devamlılığını sağlayacak şekilde yapılandırdığı öne sürüldü. Birçok örgüt mensubunun gerçeğe aykırı kuyumculuk faaliyetleri üzerinden alınan ruhsatlarla silahlandırıldığı öne sürülen sevk yazısında, Adnan Oktar’ın ‘Mehdi’ olduğuna örgüt üyelerini inandırdığı, örgüt içerisinde hazırlamış olduğu yemin metni ile dini duygular üzerinden örgütten ayrılmayı engelleme gayreti içerisinde olduğu, yemin metnini ve mehdiye biat kavramını örgüt üyeleri üzerinde mutlak bir hakimiyet sağlamak için kullandığı anlaşılmıştır” denildi.

Örgüt içerisine bulunan, “İmam Bacılar”, “Bacılar” ve “Kız Kardeşler” isminde gruplar olduğu ve bu gruplardaki tüm kadınların Adnan Oktar’ın eşi konumunda olduğu anlatıldı. Oktar’ın örgüt içerisinde her şeye karar verdiği anlatılan sevk yazısında, örgütün üst seviyelerinde bulunan üyelerinin bile Adnan Oktar karşısında itaatkar şekilde durdukları belirtildi.



TÜM SUÇLARDAN SORUMLU TUTULDU

Sevk yazısında Adnan Oktar’ın örgütün kurucusu ve lideri olduğu bu sebeple örgüt içerisinde gerçekleştirilen tüm cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, şantaj ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından, ayrıca küçük yaştaki mağdurlar S.M ve G.Ç’ye yönelik cinsel istismar eylemleri, müştekiler H.U ve E.A’ya yönelik cinsel saldırı ile 22 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı eylemlerine de bizzat iştirak ettiği, bu şekilde atılı suçları işlediği belirtildi.

30 AYRI SUÇA KARIŞMIŞLAR

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Adnan Oktar grubuna, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı.

