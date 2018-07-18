Bir hafta önce 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda yeni gelişmeler çıkmaya devam ediyor. Dün Habertürk ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun gözaltında olduğunu duyurmuştu.

Operasyonun ilk gününde Kandilli'deki villada gözaltına alınan Aslı Süme Efeoğlu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

OKTAR EVLENDİRMİŞ

Habertürk'ten Mustafa Şekreoğlu'nun haberine göre, uzun süredir Oktar'ın yanında yer aldığı öğrenilen Efeoğlu'nun, grup içinde evlilik yaptığı belirtildi.

İddialara göre Aslı Süme Efeoğlu, Adnan Oktar'ın talimatı ile Oktar'ın önemli adamlarından Hakan Efeoğlu ile evlendirildi. Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlatılan soruşturmada Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmış, 187'si gözaltına alınmıştı.

Hakan Efeoğlu'nun da hakkında gözaltı kararı olduğu ve operasyon sırasında adresinde bulunamadığı öğrenildi. Oktar tarafından hukuk işlerinde görevlendirildiği, dilekçeler ve Adnan Oktar adına makaleler yazdığı öne sürülen Efeoğlu polis tarafından aranıyor.

Operasyonda gözaltına alınan Aslı Süme Efeoğlu'nun ise Adnan Oktar grubunda yönetici bacı olduğu, bacılar ve kız kardeşler grubunun tamamından sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Adnan Oktar'ın üyeleri gruba bağlı kalmaları için usulen evlendirdiği, çiftlerin birlikte yaşamadığı öne sürülmüştü.

ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?

Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi mezunu Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirdi. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.

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