Afyonkarahisar'da bir kişi, ava gittiği arkadaşının tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kafasından vurularak ağır yaralandı.

AVLANMAYA GİTTİLER

İHA'nın haberine göre olay, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S, (45) ile A.S.O, (43) Eber köyündeki göl çevresine avlanmaya gitti.

TÜFEK ATEŞ ALDI

Av esnasında iddiaya göre, A.S'nin tüfeğinin ateş alması sonucu A.S.O., kafasından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ambulansla hastaneye kaldırılan A.S.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası A.S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.