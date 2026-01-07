Afyonkarahisar'da bir kişi birlikte ava gittiği arkadaşını yanlışlıkla kafasından vurdu
Afyonkarahisar'da avlanmaya giden iki arkadaştan biri, tüfeğin kazara ateş alması sonucu kafasından vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası bir kişi gözaltına alınırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor
AVLANMAYA GİTTİLER
İHA'nın haberine göre olay, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S, (45) ile A.S.O, (43) Eber köyündeki göl çevresine avlanmaya gitti.
TÜFEK ATEŞ ALDI
Av esnasında iddiaya göre, A.S'nin tüfeğinin ateş alması sonucu A.S.O., kafasından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Ambulansla hastaneye kaldırılan A.S.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası A.S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.