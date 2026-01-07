Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Afyonkarahisar'da bir kişi birlikte ava gittiği arkadaşını yanlışlıkla kafasından vurdu | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da bir kişi birlikte ava gittiği arkadaşını yanlışlıkla kafasından vurdu

        Afyonkarahisar'da avlanmaya giden iki arkadaştan biri, tüfeğin kazara ateş alması sonucu kafasından vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası bir kişi gözaltına alınırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 09:20 Güncelleme: 07.01.2026 - 09:28
        Arkadaşını yanlışlıkla başından vurdu
        Afyonkarahisar'da bir kişi, ava gittiği arkadaşının tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kafasından vurularak ağır yaralandı.

        AVLANMAYA GİTTİLER

        İHA'nın haberine göre olay, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S, (45) ile A.S.O, (43) Eber köyündeki göl çevresine avlanmaya gitti.

        TÜFEK ATEŞ ALDI

        Av esnasında iddiaya göre, A.S'nin tüfeğinin ateş alması sonucu A.S.O., kafasından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

        Ambulansla hastaneye kaldırılan A.S.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Olay sonrası A.S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

