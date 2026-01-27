Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:35 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:35
        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Ağcıkişi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekir Şimşek idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan Bekir Şimşek, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri, kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Bekir Şimşek'in kurtarılması için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla sıkıştığı yerden çıkartılan vatandaşın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #kastamonu
        #Son dakika haberler
