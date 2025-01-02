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        Ahmet Davutoğlu: İmralı ev hapsine çıkabilir

        Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "İmralı ev hapsine çıkabilir. Bu tür adımlar atılabilir. Umut hakkı hukuki bir kavramdır. Ama gelecek için bu mesela kapanacaksa, insanlar dağlarda tüketilmeyecekse bunu stratejik bir planla ele alırsınız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:50
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        Davutoğlu: İmralı ev hapsine çıkabilir
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrasındaki süreç hakkında, "İmralı ev hapsine çıkabilir. Bu tür adımlar atılabilir. Umut hakkı hukuki bir kavramdır. Ama gelecek için bu mesela kapanacaksa, insanlar dağlarda tüketilmeyecekse bunu stratejik bir planla ele alırsınız" dedi.

        Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrası devam eden görüşmeler hakkında konuştu.

        Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları hakkında, "Bahçeli'nin karşı söylemleri güzel söylemler. Kardeşlikten bahsediyor. Önceki çözüm süreci başladığında silahların bırakılması konuşuluyordu. Stratejik bir hamleydi. Orta Doğu ne zaman karışsa mağdur Kürtler oluyor" dedi.

        "İmralı ev hapsine çıkabilir" diyen Davutoğlu, "Bu tür adımlar atılabilir. DEM Başkanı Bakırhan'ın konuşmasını övdüm çok güzeldi. Devlet aynı zamanda Kürtlerin de devletidir. Bizim barıştırmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

        Davutoğlu, "Umut hakkı hukuki bir kavramdır. Ama gelecek için bu mesela kapanacaksa. İnsanlar dağlarda tüketilmeyecekse bunu stratejik bir planla ele alırsınız. Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamaları arasında çelişkiler var" diye konuştu.

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