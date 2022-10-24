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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aile sağlığı merkezinde hemşireyi vurdu!
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Karaman'da platonik aşığı hemşireyi vurup intihara kalkıştı

Kadına yönelik ardı arkası kesilmeyen şiddet bu kez Karaman'da ortaya çıktı. Kentte bir kişi, iddiaya göre platonik aşık olduğu hemşire Emine A.'yı çalıştığı aile sağlık merkezine tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Saldırgan daha sonra aynı silahla kendi hayatına son vermek istedi

Son dakika: Aile sağlığı merkezinde hemşireyi vurdu!
Aile sağlığı merkezinde hemşireyi vurdu!
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DHA

Karaman'da Hüseyin B. (28), iddiaya göre platonik aşık olduğu hemşire Emine A.'yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezine tabancayla ateş ederek yaraladı, ardından da aynı tabancayla göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.

DHA'nın haberine göre, ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin B. ve hemşire Emine A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

İLK MÜDAHALEYİ MERKEZDEKİ DOKTORLAR YAPTI

Olay, bugün saat 11.20 sıralarında kentteki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hüseyin B., aile sağlığı merkezine gelerek iddiaya göre platonik aşık olduğu hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti.

Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu.

Ardından yaralı 2 kişi ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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