Aile sağlığı merkezinde hemşireyi vurdu!

Karaman'da Hüseyin B. (28), iddiaya göre platonik aşık olduğu hemşire Emine A.'yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezine tabancayla ateş ederek yaraladı, ardından da aynı tabancayla göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.

DHA'nın haberine göre, ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin B. ve hemşire Emine A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

İLK MÜDAHALEYİ MERKEZDEKİ DOKTORLAR YAPTI

Olay, bugün saat 11.20 sıralarında kentteki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hüseyin B., aile sağlığı merkezine gelerek iddiaya göre platonik aşık olduğu hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti.