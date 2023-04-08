AK Parti'den milletvekili listesi açıklaması

HABERTURK.COM / AA

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, çekilen siyasi partiler olabileceği için birleşik oy pusulasındaki tam sıranın, yarın milletvekili aday listelerinin teslim edilmesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi.

Özel, siyasi partilerin ve ittifakların 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de gerçekleşen kura çekimi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kura çekimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak 8. sırada, AK Parti olarak da ittifak içerisinde 2. sıradayız. Tahminime göre oy pusulasının tam ortasında bir yer alırız. Çünkü biz merkezde olan, milletin tamamını temsil eden siyasi kadrolarız. Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin ortasında olmak, merkezde olmak da güzel bir şey. Tabii çekilecek, listesini tamamlayamayacak partiler de olacaktır. Bunun tam sırası, kimin pusulanın neresinde yer alacağı yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle de belli olacak. Diğer ittifakın içinde de çekilmeler olacak, listeler verilmeyecek. Yarın 17.00'den sonra oy pusulasının şekli tekrar değişecektir diyebilirim."

Kura çekimi sonucunda oluşan sıralamanın seçmen üzerinde psikolojik bir etkisinin olup olmayacağı sorusuna Özel, "Seçmen ya da vatandaşımız oy vermek istediği partiyi pusulada bulur ve ona verir. Ondan dolayı da seçmenin oy verme iradesinde 'Başta olsa veririm, sonda olsa vermem' şeklinde bir algı da olmaz. Vatandaş hangi partiye tercihini kullanacaksa götürür mührünü oraya vurur." karşılığını verdi.

Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil” dedi.