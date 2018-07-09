AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı NTV'de soruları yanıtladı. Bostancı herkesin merakla beklediği kabine ile ilgili soruya yanıt verdi.

Bostancı, "Çok şaşırtıcı bir kabine olmayacak. Şaşırılan isimler de elbette olabilir." dedi.

Bostancı'nın açıklamaları şöyle:

CHP'nin 'Törende ayağa kalkmayız' açıklamasına yanıt - "Sadece AK Parti'nin Genel Başkanı değil. Yüzde 52,5 oy almış bir Cumhurbaşkanı. Sayın Erkek oraya dikkat çekmiyor. CHP'ye tavsiyem halkın tavrından ders çıkarsın. Orada göstereceği saygı halka gösterilecek saygıdır. Sayın Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın statüleri aynı değil. Kurallar ve ilkeler var. Herkesi temsil eden bir makama gelen bir kişi Meclis'te yemin edecekse sizin kurallara uymanız gerekir. Bu bir fırsattır."