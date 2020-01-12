DHA

İstanbul Başakşehir'deki bir tekstil atölyesinde dün sabah büyük bir yangın çıktı. Alevler 3500 metrekarelik atölyeyi bir anda sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden biri kaza geçirirken diğer ekipler yangına müdahale etti.

KURTARILMAYI BEKLEDİ



DHA'daki habere göre yangının ortasında kalan bir genç ise kendisine can havliyle pencerenin önüne attı. Burada bir süre kurtarılmayı bekleyen genç, yangın merdivenlerine uzanıp oradan aşağı inmeye karar verdi.

YANGIN MERDİVENİNE UZANDI

Kısa süre sonra da dumanların arasında kalan genç bu düşüncesini hayata geçirdi. Yangın merdivenlerine tutunmayı başardı ve demirlerden ağır ağır aşağı indi. Mucize kurtuluşu, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.