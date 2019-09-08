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HaberlerGündemSon dakika... Akılalmaz olay! Arılar saldırdı! 19 işçi yaralı! - Haberler

Son dakika... Akılalmaz olay! Arılar saldırdı! 19 işçi yaralı!

AA

Konya'nın Çumra ilçesinde, arılar tarım işçilerine saldırdı. Saldırıda yaralanan 19 tarım işçisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

arı saldırısı

Konya'nın Çumra İlçesi'ne bağlı Küçükköy Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri, arıların saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin de arı saldırısından dolayı bir süre müdahale edemediği yere, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri çağırıldı.

19 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre ekiplerin müdahalesinin ardından güvenli hale getirilen yerde sağlık görevlileri, arıların soktuğu 19 işçiye ulaştı. Yaralılar, ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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