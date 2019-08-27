Sivas'ta, Sivas Barosu'na kayıtlı avukat 2 çocuk annesi Tuba H. ile kasap eşi A.H., henüz bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın ardından iddiaya göre A.H. eşini 10 yaşındaki çocuğunun önünde darp etti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

DHA'daki habere göre vücuduna ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan avukat Tuba H., kaldırıldığı Numune Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tuba H.'nin elmacık kemiğinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olayın ardında kaçan koca A.H. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

BARO BAŞKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir baroda düzenlediği basın toplantısında kadın avukatlarla birlikte meslektaşlarının yaşadığı eş şiddetine tepki gösterdi. Başkan Demir, "25 Ağustos'ta, baromuza kayıtlı boşanma davası süren kadın bir meslektaşımız, kocası tarafından sokak ortasında 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde şiddete maruz kaldı. Olayda bir bıçaklama girişimi de söz konusu. Her geçen gün Türkiye'de kadına şiddetin arttığını görmekteyiz. Olayın takipçisi olacağız" diye konuştu.