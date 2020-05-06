İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Beylerbaşı Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki A.K., yüksek ateş, öksürük gibi korona virüs semptomları nedeniyle sabah saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada korona virüs testi yapılan hasta, iddiaya göre bir yolunu bulup hastaneden kaçtı.

EŞİYLE BİRLİKTE GÖZETİME ALINDI

İHA'da yer alan habere göre durumu fark eden sağlık ekipleri hemen polise haber verdi. Polis ekipleri şüphelinin evde olduğunu belirleyince, özel korunaklı sağlık görevlileri A.K.'yi ve eşini evden alarak ambulansla yeniden hastaneye götürerek gözetim altına aldı. Şahsın korkarak hastaneden kaçtığı belirtilirken, korona virüs testinin sonucunun henüz belli olmadığı öğrenildi.