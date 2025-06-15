Akıntıya kapılıp kayboldular!
Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren 1'i çocuk 2 kişi akıntıya kapılarak kayboldu. Dün yaşanan olayın ardından ara verilen arama çalışmaları, sabah erken saatlerde yeniden başladı
Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren 1’i çocuk 2 kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.
DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde kırsal Şeyhçoban Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi.
ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI
Hava sıcaklığının 43 dereceyi bulduğu kentte, serinlemek isteyen Bünyamin Çiçek (13) ve ismi öğrenilemeyen kişi sulama kanalına girdi. Yüzme bilmedikleri öne sürülen 2 kişi, bir süre akıntıya kapılıp kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye AFAD ve su altı arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kanal çevresinde yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Ekipleri, bölgedeki çalışmaları sürüyor.