HABERTURK.COM

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Koronavirüs pandemisi sonrası normalleşme adımları hakkında konuşan Akşener, "BNormale dönüş süreci, hastalığa dönüş süreci haline gelmesin! Bilim kurulunun önerilerini harfiyen uygulayın. Milletimizin sağlığı yerine, kendi önceliklerinize göre atacağınız aceleci adımlar, milletçe gösterdiğimiz büyük çabanın getirdiği kazanımları kaybettirmesin" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Akşener şunları söyledi:

"İzleyeceğimiz bütün bu politikalar sonucunda Türkiye’yi, çiftçisinin mağdur edilmediği, bölgeler arası gelir farkının azaldığı, vatandaşının gıda güvenliğinin sağlandığı bir ülke haline getireceğiz. Bunları gerçekleştirmek hayal değil. Yeter ki, milletini düşünen bir iktidar, demokrasi ve hukukun egemen olduğu bir yönetim sistemi olsun. Ama bunlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile olmaz."

"ATATÜRK'LE HESAPLAŞMAKTAN KURTUL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İYİ Parti lideri Akşener, "Bu düzenle memleketin uçuruma sürüklendiğini anla artık. Demokrasi olmadan ekonomik kalkınma olmayacağını anla artık. Hukuk olmadan Türkiye’nin uçmayacağını anla artık. Milletin sesini duymadan hizmet olmayacağını anla artık. Ama anlamıyorsun... Dün akşamki konuşmanda hala çıkmış diyorsun ki; 'İstiklal harbimiz sonrasında, dünyadaki büyük dönüşümleri gerçekleştirmekte yeterince başarılı olamamıştık.' Bu ne demek Sayın Erdoğan? Atatürk’le hesaplaşmaktan kurtul artık... Atatürk kompleksinden bir sıyrıl, bir rahatla artık. O beğenmediğin Atatürk, savaştan çıkmış, yanmış yıkılmış bir Türkiye’de, Cumhuriyeti kurdu. 1929 büyük dünya buhranına rağmen, fabrikası yaptı. Vagon fabrikası yaptı. Kağıt fabrikası yaptı. Sümerbank bez fabrikalarını yaptı. Şeker fabrikalarını yaptı. İş Bankası’nı kurdu. Ve, o beğenmediğin insan, bunların hepsini 15 yılda yaptı" ifadelerini kullandı.

MEMLEKET MASASI ÇAĞRISI

Akşener, daha önce yaptığı "memleket masası" çağrısını yenilerken, "Gelin, Memleket Masasında buluşalım. Gelin, birlikte bir çıkış yolu bulalım ve bu yola hepimiz imza atalım. Milletimiz, biz kavga edelim diye değil, çözüm bulalım diye oy veriyor. Bir kez olsun, çekişmeleri bir kenara bırakıp, Türkiye için, Türk milleti için birlik olalım. Önce Türkiye’yi içinde bulunduğumuz krizden çıkartalım, sonrasında İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter sisteme geçip, insanımıza hak ettiği Türkiye’yi sunalım" dedi.