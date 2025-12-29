Habertürk
        Son dakika: Alanya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Alanya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletteki karı-koca hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:32 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:32
        Eşleri hayattan koparan kaza
        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletteki karı-koca hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

        ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLET İLE ÇARPIŞTI

        İHA'nın haberine göre kaza, dün saat 15.30 sıralarında D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargıcak'tan Alanya yönüne seyreden N.B. (52) yönetimindeki otomobil, Barbaros Caddesi'nden yaya yolunu kullanarak D-400 sahil kısmına geçmek isteyen Selma Toktamış'ın (62) kullandığı üç tekerlekli motosiklet ile çarpıştı.

        SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çarpışmanın etkisiyle 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü Selma Toktamış ile yanındaki eşi Kadir Toktamış (65) ve T.S (19) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Toktamış çifti doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, T.S.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME

        Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
