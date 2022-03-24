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Haberler Gündem 3. Sayfa Can pazarı! Son dakika:İstanbul Maltepe'de korkutan yangın
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Alevlerin arasında 3 kişi vardı! Can pazarı!

Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk, 3 kişi kurtarıldı. O anlar kameraya da yansıdı

Can pazarı! Son dakika:İstanbul Maltepe'de korkutan yangın
Alevlerin arasında 3 kişi vardı!
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DHA

Son dakika haberler... İstanbul Maltepe'deki Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER BİR ANDA DAİREYİ SARDI

DHA'daki son dakika haberine göre alevler kısa sürede daireyi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber verilmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan daireye müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, üst katlarda mahsur kalan bir kadın, "Oğlum daire de mahsur kaldı. Ne olur onu da kurtarın" dediği kameralara yansıdı.

İTFAİYE MERDİVENLERİNDEN İNDİRİLDİLER

Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 3 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın da herhangi yaralı veya can kaybı yaşanmazken dairede maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Çevre sakini Murat Öztürk, "Dışarıdan sesleri duyduk. Camdan baktığımızda gördük yangını. Bir yardımız olur mu diye geldik. Üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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