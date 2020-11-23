Alman askerleri Libya'ya giden Türk kargo gemisine çıktı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Pazar günü, Doğu Akdeniz'de Libya'nın Bingazi kentinin 200 kilometre kuzeyinde bir Türk kargo gemisinin Alman donanması tarafından durdurularak aranmak istendiği iddia edildi.

Der Spiegel'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin Libya'ya silah sevkiyatını engellemeyi hedefleyen misyonu Irini'de görevli Hamburg isimli Alman fırkateyni Rosaline A isimli Türk kargo gemisini Libya'nın 200 kilometre kuzeyinde durdurdu.

Akşamüstü saatlerinde gerçekleşen olayda, Alman askerlerinin arama yapmak üzere gemiye çıktıkları ifade edildi.

Ankara olayla ilgili devreye girerek, AB'ye arama işleminin onaylanmayacağını bildirerek tepki gösterdi. Türkiye'nin notası üzerine, Alman askerlerinin arama yapmadan gemiden indikleri ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin yönettiği İrini Operasyonu daha önce de Ankara ile Brüksel arasındaki iplerin gerilmesine neden olmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamalarda, İrini Operasyonu'nun Libya'nın kuzeyini abluka altına almayı hedeflediğini ancak BAE ve Mısır'dan Hafter güçlerine tedarik edilen silahlarla ilgili hiçbir çalışmanın yapılmadığını söylemiş ve bunun taraflı bir yaklaşım olduğunu savunmuştu.