Alman polisi, ülkenin kuzeyindeki Lübeck kentinde bir otobüsün etrafına toplanırken, olayın detayı henüz açıklanmadı, ancak Luebecker Nachrichten gazetesi meydana gelen saldırıda en az 14 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yerel basın, bıçakla yolculara saldıran kişinin yakalandığını bildiriyor.

Bir polis yetkilisinin açıklamasına göre ise, olayda ölen olmadı.

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