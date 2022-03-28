ALTIN FİYATLARI 28 Mart Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe derğer kaybıyla başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları...

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