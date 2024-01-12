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        Haberler Ekonomi Altın SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Altında yükseliş başladı! Canlı altın tablosu ile 12 Ocak 2024 Cuma öğlen gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş başladı? İşte 12 Ocak Cuma son dakika altın fiyatları

        Bir süredir altın fiyatları yatay seyrini koruyordu ancak bugün öğleden sonra altın fiyatları artmaya başladı. Anlık olarak gram altın 1.959 TL'den, çeyrek altın ise 3.135 TL'den işlem görüyor. İşte, canlı ve anlık altın tablosu ile 12 Ocak Cuma altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 00:05 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:05
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        1

        Altın fiyatları 12 Ocak Cuma... Altın haftaya piyasa değerini koruyarak başlamıştı. Şimdi de yükselmeye başlayan altın, alıcıların ilgisini çekiyor. Bugün öğleden sonra gram altın 1.959 TL'den, çeyrek altın ise 3.135 TL'den alıcı buluyor. İşte, canlı altın tablosu ile 12 Ocak Cuma altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.959,66

        1.959,94

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.031,01

        2.031,28

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.135,46

        3.204,51

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.541,85

        12.778,83

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.250,55

        6.408,19

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.541,85

        12.778,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.522,63

        13.859,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.086,32

        1.465,07

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.860,64

        1.966,12

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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