SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükselişte! 4 Nisan canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yeniden gündemde! Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün 0,17 artışla 231,40 liradan tamamladı. Atın piyasasında, en düşük 232 bin lira, en yüksek 233 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı 233 bin 500 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?