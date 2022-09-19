Geçtiğimiz günlerde düşüş gözlemlenen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. "19 Eylül altın fiyatları ne kadar, yükseldi mi?" sorusunun yanıtı aranıyor. Gram altın %0,45 artış ile 1.004,92 TL'den işlem görürken spot altın %-0,33 düşüş ile 980,20 TL olarak güne başladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 19 Eylül Pazartesi 2022 bugün güncel çeyrek ve gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

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