        Son dakika: Amasya haberleri: Baca temizlemeye çıkmıştı... Dengesini kaybetti, düştü | Son dakika haberleri

        Baca temizlemeye çıkmıştı... Dengesini kaybetti, düştü

        Amasya'da bir adam evinin bacasını temizlemeye çıktı. Dengesini kaybedip, yere düştü. Evli ve 2 çocuk babası adam olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 09:47 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:47
        Baca temizlemeye çıktı, hayatını kaybetti
        Amasya’nın Suluova ilçesinde baca temizliği için çıktığı evinin çatısından yere düşen adam hayatını kaybetti.

        BACA TEMİZLEMEYE ÇIKMIŞTI

        İHA'daki habere göre olay; Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Bilal Köse 3 katlı evlerinin çatısına çıkarak baca temizliği yapmak istediği sırada dengesini kaybedip yere düştü.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Evli ve 2 çocuk babası Köse’nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

        CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

        Eraslan Şehit Fatih Mehmet Keleş İlk ve Ortaokulu’nda yardımcı hizmetli personel olarak görev yaptığı öğrenilen Köse, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        #Amasya
        #Son dakika haberler
