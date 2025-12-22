Amasya’nın Suluova ilçesinde baca temizliği için çıktığı evinin çatısından yere düşen adam hayatını kaybetti.

BACA TEMİZLEMEYE ÇIKMIŞTI

İHA'daki habere göre olay; Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Bilal Köse 3 katlı evlerinin çatısına çıkarak baca temizliği yapmak istediği sırada dengesini kaybedip yere düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve 2 çocuk babası Köse’nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Eraslan Şehit Fatih Mehmet Keleş İlk ve Ortaokulu’nda yardımcı hizmetli personel olarak görev yaptığı öğrenilen Köse, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.