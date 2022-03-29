"Annemi rahatsız ettin!" Korkunç olay! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi Ünlü Sokak üzerinde gece saatlerinde akılalmaz bir olay meydana geldi.

ALKOLLÜ BİÇİMDE KADININ EVİNE GİTTİ

İHA'da yer alan son dakika haberine ve edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olduğu ileri sürülen E.K., Ünlü Sokak üzerinde bulunan A.G. isimli kadının evine geldi.

EKMEK BIÇAĞIYLA AŞAĞI İNDİ

Evinin önüne geldiği ve A.G.'yi telefonla aradığı iddia edilen E.K., kadını dışarı çağırdı. Oğlunun evde olduğunu ve gitmesi gerektiğini söyleyen kadın, alkollü adamı bir türlü ikna edemedi. Bu sırada bağırış seslerini duyan A.G.'nin oğlu A.K., iddiaya göre mutfaktan bir bıçak alarak E.K.'nin yanına gitti.

KARNINDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Aralarında sözlü tartışma başlayan ikili bir anda kavgaya tutuştu. İddiaya göre A.K., kapısına dayanan E.K.'yi göğsünden ve karnından bıçakla yaraladı.

FECİ BİÇİMDE DARP ETTİ

Hıncını alamayan genç E.K.'yi feci şekilde darp etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

Ağır yaralanan E.K., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen A.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.