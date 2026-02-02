Antalya'da barınak çalışanının cansız bedeni denizde bulundu
Antalya'da denizde cansız bir beden bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, cansız bedenin barınakta çalışan 37 yaşındaki Cem Türkoğlu'na ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında çalışan Cem Türkoğlu'nun (37) cansız bedeni denizde bulundu.
DHA'nın haberine göre olay; dün saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Denizde bir erkeğe ait cansız beden görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile polis bölgeye sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde cansız bedenin barınaktaki römorkörde çalışan Cem Türkoğlu'na ait olduğunu belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Cem Türkoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.