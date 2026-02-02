Habertürk
        Son dakika: Antalya'da barınak çalışanının cansız bedeni denizde bulundu | Son dakika haberleri

        Antalya'da barınak çalışanının cansız bedeni denizde bulundu

        Antalya'da denizde cansız bir beden bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, cansız bedenin barınakta çalışan 37 yaşındaki Cem Türkoğlu'na ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 10:55 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:55
        Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında çalışan Cem Türkoğlu'nun (37) cansız bedeni denizde bulundu.

        DENİZDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

        DHA'nın haberine göre olay; dün saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Denizde bir erkeğe ait cansız beden görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Bunun üzerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile polis bölgeye sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde cansız bedenin barınaktaki römorkörde çalışan Cem Türkoğlu'na ait olduğunu belirledi.

        ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Cem Türkoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Vatandaşların İBAN'ını kullanarak bahis sitelerinin 1 milyar 699 milyon TL'lik para transferini yapan örgüte operasyon: 19 gözaltı

        Hatay'da vatandaşların İBAN numaralarını kullanarak yasa dışı bahis sitelerinin para transferlerini gerçekleştiren örgüte operasyon düzenlendi. Para transferleriyle 1 milyar 699 milyon TL işlem hacmine ulaşan örgütün lideriyle birlikte toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

