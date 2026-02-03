Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Antalya'da sağanak sonrası havuz çöktü... 7 katlı apartman tahliye edildi

        Antalya'da sağanak yağışın ardından apartman bahçesindeki yüzme havuzu toprak zeminle birlikte çöktü. Çökme nedeniyle 7 katlı binada yaşayan 8 aile tedbir amaçlı tahliye edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada teknik inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:00 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak sonrası havuz çöktü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir apartmanın bahçesinde bulunan yüzme havuzun toprak zeminle birlikte çökmesi sonucu 7 katlı binada yaşayan 8 aile tedbir amaçlı tahliye edildi.

        İHA'daki habere göre olay; Avsallar Mahallesi Akyusuf Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde yer alan yüzme havuzunda, geçtiğimiz Pazar günü sağanak yağışın ardından toprak zeminle birlikte çökme meydana geldi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye İncekum Jandarma ekipleri, Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri ile yapı denetim ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        8 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

        Ekipler olay yerinin çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alırken, 7 katlı binada yaşayan 8 aile bilgilendirilerek tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler tarafından binada teknik inceleme başlatıldı.

        "İSTİNAT DUVARIYLA BİRLİKTE ÇÖKTÜ"

        Bina sakinlerinden Sedat Yılmaz, yaşananları şu sözlerle anlattı:

        "İki gün önce yoğun yağıştan dolayı önce havuz göçmüştü, şimdi istinat duvarıyla birlikte komple aşağı indi. 8 aile oturuyordu bu binada, hepsi tahliye edildi. Ben de evden eşyaları boşaltmaya geldim."

        İNCELEMELER SÜRÜYOR

        Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, binanın durumu ve çevredeki risklere ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor