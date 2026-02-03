Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir apartmanın bahçesinde bulunan yüzme havuzun toprak zeminle birlikte çökmesi sonucu 7 katlı binada yaşayan 8 aile tedbir amaçlı tahliye edildi.

İHA'daki habere göre olay; Avsallar Mahallesi Akyusuf Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde yer alan yüzme havuzunda, geçtiğimiz Pazar günü sağanak yağışın ardından toprak zeminle birlikte çökme meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye İncekum Jandarma ekipleri, Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri ile yapı denetim ekipleri sevk edildi.

8 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler olay yerinin çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alırken, 7 katlı binada yaşayan 8 aile bilgilendirilerek tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler tarafından binada teknik inceleme başlatıldı.

"İSTİNAT DUVARIYLA BİRLİKTE ÇÖKTÜ"

Bina sakinlerinden Sedat Yılmaz, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"İki gün önce yoğun yağıştan dolayı önce havuz göçmüştü, şimdi istinat duvarıyla birlikte komple aşağı indi. 8 aile oturuyordu bu binada, hepsi tahliye edildi. Ben de evden eşyaları boşaltmaya geldim."

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, binanın durumu ve çevredeki risklere ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.