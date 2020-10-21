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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Antalya'da şiddetli yağış ve rüzgar hayatı felç etti!
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Son dakika haberler... Antalya'da sağanak ve rüzgar etkili oldu; ağaçlar devrildi, yollar göle döndü!

Antalya'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, iki otomobilin üzerine düştü, yollar suyla doldu

SON DAKİKA: Antalya'da şiddetli yağış ve rüzgar hayatı felç etti!
DHA

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, öğle saatlerinde aniden bastıran yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran sağanağa, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

DHA'nın haberine göre, saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Kepez ilçesindeki Akdeniz Sanayi Sitesi 5033 Sokak üzerinde yıkılan bir ağaç, üzerine devrildiği iki otomobilde maddi hasara yol açtı.

Kent merkezinde ise bazı yan yollar yağmur suyuyla doldu. Yolun suyla kaplanmasından dolayı araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

TATİLCİLER SAHİLDE YAKALANDI

Kent merkezinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle dün binlerce kişinin denize girdiği Konyaaltı Sahili boşaldı. Sahilde spor yapanlar ve yürüyüşe çıkanlar, sağanak şaşkınlığı yaşadı.

Sahilde oturanlar hızla toplanarak evlerinin yolunu tutarken, turistler ise bir süre yağmur atlında denize girmeyi tercih etti. Yağmurun hızlanmasıyla birlikte cankurtaranlar denize girenleri uyararak dışarı çıkmalarını istedi.

ŞEMSİYELER DENİZE UÇTU

Sahildeki işletmelerin şezlongları devrilirken, şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler denize uçtu. Denize uçan şemsiyeleri çalışanlar çıkarırken, bir kişi ise bu sırada denizde yüzdü. Şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda oluşan su birikintilerinden geçemedi.

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