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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Antalya'da suç örgütü çökertildi! 15 gözaltı

        Antalya'da suç örgütü çökertildi! 15 gözaltı

        Antalya'da D.C.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'HÜCRE-9' operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 08:10 Güncelleme: 07.02.2025 - 08:56
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        Antalya'da suç örgütü çökertildi! 15 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da D.C'nin elebaşılığını yaptığı organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik "HÜCRE-9" operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon kapsamında yaklaşık 200 milyon lira değerinde 4 mesken, 2 iş yeri, 8 arsa ve 13 araca el konulduğunu ifade etti.

        Örgüt üyelerinin yasa dışı yollardan elde ettikleri yaklaşık 20 milyar lirayı, “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettiklerini aktaran Yerlikaya, örgüte ait iş yerlerine yüklü miktarda parayı şifre karşılığı teslim eden şüphelilerin aynı şekilde örgütün yurt içi ve yurt dışında olan diğer şubelerinde paraları şifre karşılığı teslim aldıklarının tespit edildiğini kaydetti.

        Operasyonda soğuk cüzdan ile çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı biz durmadan, duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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