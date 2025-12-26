Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan TIR dorsesinin çarptığı PTS direği devrildi. TIR yan yatarken, direk ise yoldan geçen kamyonun üzerine düştü. Arkadan gelen 3 otomobilin de karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

PTS DİREĞİ DEVRİLDİ

DHA'nın haberine göre kaza,dün saat 20.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 kara yolunun Serik yakınlarındaki Cumalı girişi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR'ın dorsesi seyir halindeyken yukarı kalkıp, PTS direğine çarptı. Kontrolden çıkan TIR yan yatarken, çarptığı PTS direği ise o esnada Serik'ten Antalya yönüne giden Mustafa Ertok'un kullandığı kamyonun üstüne devrildi. Arkadan gelen 3 otomobil de direğe ve kamyona çarptı.

KABİNDE SIKIŞARAK YARALANDI

Kazada kamyon şoförü Ertok kabinde sıkışarak yaralandı, TIR ve otomobildekiler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ertok itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME

İlk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Ertok tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda trafik iki yönde de tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla yoldaki trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.