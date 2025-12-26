Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Antalya’da korku dolu anlar! PTS direği kamyonun üzerine devrildi, zincirleme kaza kamerada | Son dakika haberleri

        Antalya’da korku dolu anlar! PTS direği kamyonun üzerine devrildi, zincirleme kaza kamerada

        Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan TIR dorsesinin çarptığı PTS direği devrildi. TIR yan yatarken, direk ise yoldan geçen kamyonun üzerine düştü. Arkadan gelen 3 otomobilin de karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:03 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korku dolu anlar! Direk kamyonun üstüne devrildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan TIR dorsesinin çarptığı PTS direği devrildi. TIR yan yatarken, direk ise yoldan geçen kamyonun üzerine düştü. Arkadan gelen 3 otomobilin de karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        PTS DİREĞİ DEVRİLDİ

        DHA'nın haberine göre kaza,dün saat 20.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 kara yolunun Serik yakınlarındaki Cumalı girişi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR'ın dorsesi seyir halindeyken yukarı kalkıp, PTS direğine çarptı. Kontrolden çıkan TIR yan yatarken, çarptığı PTS direği ise o esnada Serik'ten Antalya yönüne giden Mustafa Ertok'un kullandığı kamyonun üstüne devrildi. Arkadan gelen 3 otomobil de direğe ve kamyona çarptı.

        REKLAM

        KABİNDE SIKIŞARAK YARALANDI

        Kazada kamyon şoförü Ertok kabinde sıkışarak yaralandı, TIR ve otomobildekiler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ertok itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME

        İlk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Ertok tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda trafik iki yönde de tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla yoldaki trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Turistik Doğu Ekspresi Çıldır Gölünü şenlendirdi

        Türkiyenin önemli turizm merkezlerinden Kars ve Ardahan sınırlarındaki Çıldır Gölü, Turistik Doğu Ekspresinin seferlerine başlamasıyla şenlendi. (AA)

        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!