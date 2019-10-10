Amerikan teknoloji devi Apple, Hong Kong'da devam eden olaylarda protestocuların polislerin konumlarına ve biber gazı kullanılan yerlere güncel olarak ulaşabilmelerine olanak tanıyan 'HKmap.live' adlı uygulamayı satıştan kaldırdığını duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, 'HKmap.live'ın, 'polisleri hedef almayı ve onlara pusu kurmayı kolaylaştırdığı', ayrıca 'kamu güvenliğini tehdit ettiği' için mobil satış mağazasından çıkarıldığı vurgulandı. Açıklamada uygulamanın yerel yasaları ve şirket yönetmeliğini da ihlal ettiği kaydedildi.

PEKİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Çin'in resmi yayın organı People's Daily gazetesi, 'HKmap.live' nedeniyle Apple'ı eleştirerek, şirketin Çinli müşterileri nezdinde itibar kaybına uğrayabileceği uyarısında bulunmuştu. HKmap.live'ın, protestocuların 'yasa dışı davranışlarını kolaylaştırdığını' iddia eden gazete şirket yönetimine, "Apple, Hong Kong'daki haydutlara rehberlik mi ediyor?" sorusunu yöneltmişti.

Hong Kong'daki gösteriler, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına tepki olarak başlamıştı. Protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam tasarının geri çekileceğini açıklamıştı. Ancak protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların 'ayaklanma' olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılması talebiyle gösterilere devam kararı almıştı.