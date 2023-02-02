DHA'da yer alan habere göre kazada aracın önünden girip arkasından çıkan bariyerle birlikte koltuk da yol kenarında kaldı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle bariyer araca girerken sürücü Yıldız araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Yıldız'ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Yıldız'ın tedavi altına alındığı durumunun ağır olduğu öğrenildi.