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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Aralarında kamu görevlisi var! Cezaevinde uyuşturcu temin ettiler
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Aralarında kamu görevlisi de var! Cezaevinde uyuşturucu!

Son dakika haberine göre Yozgat Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülere kamu görevlileri aracılığıyla uyuşturucu temin edildiği ve cezaevinde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 7’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika haberleri: Aralarında kamu görevlisi var! Cezaevinde uyuşturcu temin ettiler
Aralarında kamu görevlisi de var! Cezaevinde uyuşturucu!
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İHA

Son dakika haberler... Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumların yakınları tarafından, kamu görevlileri aracılığıyla "tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu madde temin edildiği ve cezaevi içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı" bilgisi üzerine Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

ARALARINDA KAMU GÖREVLİSİ DE VAR

İHA'da yer alan son dakika haberine göre yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yozgat merkezli olmak üzere Ankara ve Niğde'de eş zamanlı 'Kurye' operasyonu düzenlendi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucu 11 kişi, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 4'Ü SERBEST

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 11 kişi, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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