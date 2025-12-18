Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu! | Son dakika haberleri

        Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu!

        Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 20 dereceyi gördü. Ağaçlarda kırağı oluştu, esnaf soğuktan korunmak için halay çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 15:11 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:36
        Ardahan'da dondurucu soğuklar!
        Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 20 dereceyi görürken; ağaçlarda kırağı oluştu, esnaf soğuktan korunmak için halay çekti.

        EN DÜŞÜK SICAKLIK GÖLE'DE ÖLÇÜLDÜ

        DHA'nın haberine göre; soğuk havanın hakim olduğu Ardahan'da, en düşük sıcaklık Göle'de ölçüldü. Meteoroloji ölçümlerine göre; Göle'de gece saatlerinde en düşük sıcaklık, sıfırın altında 20 derece oldu. Ağaçlarda kırağı oluşurken, vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarını belli aralıklarla çalıştırdı.

        YAŞAM ZORLAŞTI

        Ferhat Yıldırım, Göle'nin meşhur kışının başladığını belirterek, donmaması için aracını çalıştırdığını söyledi. Soğuklardan sadece insanların değil, yaban hayatının da etkilendiğini söyleyen Kadir Küçüktopci ise ilçede yaşamın zorlaştığını kaydetti.

        ESNAF, ISINMAK İÇİN HALAY ÇEKTİ

        Diğer yandan ilçede kurulan semt pazarının esnafı, soğuğa karşı halay çekerek ısınmaya çalıştı.

        #Ardahan
