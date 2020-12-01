İHA

Bursa'nın Kestel ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları 25 yaşındaki genci evde bıçaklayarak öldüren, daha sonra da ormanda yakarak yok etmeye çalışan 3 zanlı jandarmanın titiz operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, dizilerde set asistanı olarak çalışan 25 yaşındaki Serkan Topal önceki gece arkadaşlarının evine konuşmak için gidip birlikte alkol aldı. Burada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Serkan Topal, M.D. (25) tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. M.D. ile birlikte 18 yaşındaki kuzeni Z.N. cesedi streç filme sararak bir gece evde sakladı. Arkadaşlar plan yaparak cesedi ortadan kaldırmak için harekete geçti.

GÖMEMEYİNCE YAKTILAR

Dün öğle saatlerinde Çataltepe Mahallesi Alacalar Mahallesi'ne lacivert renkli minibüsle giden zanlılar, maktul Serkan Topal'ı kazma kürek ile açtıkları çukura kazarak gömmek istediler. Ancak bunda başarılı olamayınca bir lastikçiden aldıkları çıkma lastikle yakarak yok etmeye çalıştı.

ORMANDA ÇIKAN YANGINLA ORTAYA ÇIKTI

Ormanda çıkan yangın ve bölgeden uzaklaşan bir minibüsü gören görgü tanıkları olayı itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Devreye giren İl Jandarma Komutanlığı kriminal ve asayiş ekipleri çevrede delil araması yaptılar.

OLAY YERİNDE UNUTULAN SU ŞİŞESİ

Olay yerinde unutulan bir su şişesinden yola çıkan jandarma dedektifleri, az sayıda markette bulunan bu su markasından en son kimlerin satın aldığını belirledi. Ayrıca aynı kişilerin bir işyerinden kazma kürek ve lastikçiden atık lastik aldığı belirlendi. Zanlıların uzaklaştıkları aracın plaka kayıtları da MOBESE kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler vücudunun büyük bölümü yanan, sırt ve boyun kısmında çok sayıda bıçak darbesi bulunan Serkan Topal'ın katil zanlısı olarak 2 kişi ile zanlılardan birisinin ev arkadaşı H.S.'yi de (34) gözaltına alındı.

Soruşturma sırasında M.D. isimli kişi cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olayda kullanılan araç, araç içinde bıçak ele geçirildi.

'GÖMMEK İSTEDİK, BAŞARAMADI. YAKMAYA KARAR VERDİK'

Jandarmada ifadesi alınan M.D., borç meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Evimde birlikte alkol aldık. Serkan Topal isimli arkadaşım ile borç meselesi yüzünden tartışmaya başladık. Sinirlerime hakim olamayarak, masanın üzerinde bulunan bıçağı alıp, sırtından bıçakladım. Öldükten sonra onu evde bulunan streç filmle ve naylonla sardım. Cesedi ne yapacağımı bilmediğim için bir gün evde beklettim. Daha sonra kuzenimle birlikte gömmeye karar verdik. Eniştemin arabasına cesedi yükledik ve gömmek için Çataltepe Mahallesi Alacalar mevkiine götürdük. Çukur kazıp, gömmek istedik. Ancak başaramadık. Yolda giderken kazma, kürek almıştık. Daha sonra yakmaya karar verdik. Yol üzerinde bulunan bir lastikçiden eski lastik aldık. Cesedi lastiklerin arasına koyarak, yaktık" dedi.

2 ZANLI TUTUKLANDI, KADINA ADLİ KONTROL

Sorgusu tamamlanan 3 şüpheli, jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildiler. Adliyede sorgusu tamamlanan M.D. ve Z.N. isimli erkek şahıslar tutuklanırken, H.S. isimli kadın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.