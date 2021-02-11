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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Arkadaşları ölüme terk etmiş!
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Uyuşturucu komasına giren arkadaşlarını ölüme terk etmişler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kendisinden birkaç gün haber alınamayan ve arkadaşının dairesinde girdiği uyuşturucu koması sonrasında ölü bulunan 31 yaşındaki Semih Toka ile M.M. isimli bir kadının şüpheli ölümlerine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ölümlere ilişkin ihmali olduğu düşünülen 5 şahıs yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı. Şahısların, uyuşturucu komasına giren Semih Toka için yardım çağırmayarak, ölüme terk ettikleri belirlendi

SON DAKİKA: Arkadaşları ölüme terk etmiş!
Arkadaşları ölüme terk etmiş!
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İHA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kendisinden birkaç gün haber alınamayan ve arkadaşının dairesinde girdiği uyuşturucu koması sonrasında ölü bulunan 31 yaşındaki Semih Toka ile M.M. isimli bir kadının daha şüpheli ölümünde ihmali olduğu düşünülen 5 şahıs yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce kendisinden birkaç gün haber alınamayan 31 yaşındaki Semih Toka, arkadaşının dairesinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölüm ile ilgili yapılan incelemelerde Toka'nın uyuşturucu komasına girerek hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı gece uyuşturucu komasına giren M.M. isimli kadın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri şüpheli ölümler ile ilgili gerçekleştirdikleri araştırmalarını tamamladı.

Semih Toka
Semih Toka

ARKADAŞLARININ ÖLÜMÜNDE İHMAL TESPİT EDİLDİ

Ekipler uyuşturucu komasına girerek hayatını kaybeden Semih Toka ve M.M. isimli kadının şüpheli ölümünde ihmali olduğu düşünülen kişileri tespit etti. 'Uyuşturucu komasına giren kişiye yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi', 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak', 'Yasak Silah Mühimmat ve Uyuşturucu Bulundurmak' suçlamalar ile N.E., S.E., O.E.Ş., S.Ç. ve İ.Y. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik şahısların ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, 275 adet AK-47 tüfekte kullanıldığı belirlenen mermi, 600 adet 9mm mermi, 43 adet 9.65 mm mermi, 100 gram esrar maddesi, folyoya sarılı metamfetamin maddesi, 1 adet paintball tabancası, hırsızlık eşyası olduğu değerlendirilen 8 adet televizyon ele geçirildi.

Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıslar, Sakarya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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