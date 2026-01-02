Habertürk
        Son dakika: Arnavutköy'de elektrik kabloları patlayarak yandı; mahallede panik yaşandı

        Arnavutköy'de elektrik kabloları patlayarak yandı; mahallede panik yaşandı

        Arnavutköy'de sokakta bulunan elektrik kablolarının patlayarak yanması paniğe neden oldu. Yanan kabloların düştüğü park halindeki 2 araçta hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:49
        Elektrik kabloları patlayarak yandı!
        Arnavutköy'de sokakta bulunan elektrik kablolarının patlayarak yanması paniğe neden oldu. Yanan kabloların düştüğü park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

        HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLE YANMAYA BAŞLADI

        DHA'nın haberine göre olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa süre sonra kablolarda patlamalar meydana gelirken, kopan teller park halindeki araçların üzerine düştü.

        MAHALLEDEKİLER PANİK YAŞADI

        Patlama sesleri ve alevleri gören mahalledekiler panik yaşadı. Yaşanan olayın ardından çevrede bulunanlar, zarar görmemesi için otomobillerini bulundukları yerden çekmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İKİ OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

        İtfaiye ekipleri olası bir yangına karşı bölgede güvenlik önlemi alırken, elektrik dağıtım firmasına ait ekipler ise enerji akışını keserek kablolarla ilgili çalışma başlattı. Olayda iki otomobilde hasar oluşurken, bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.

