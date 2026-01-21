Artvin'de buzlu yol can aldı: 1 ölü
Artvin'de buzlu yolda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bir evin üzerine yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü İsmail Şimşek hayatını kaybetti, araçta bulunan bir kişi ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Artvin'in Ardanuç ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
ARAÇ BUZLU YOLDA KAYDI
İHA'nın haberine göre kaza; Artvin'in Ardanuç ilçesinde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan İsmail Şimşek, buzlu yolda kayarak yol kenarındaki evin üzerine yuvarlandı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Kazada sürücü İsmail Şimşek ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Yüksel yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan İsmail Şimşek'in Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
SÜRÜCÜNÜN KALBİ DURDU
Sevk hazırlıkları sırasında sedye ile ambulansa götürülen İsmail Şimşek'in kalbinin durduğu belirlendi. Bunun üzerine Ardanuç Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, zamanla yarışarak sedye üzerinde hastaya kalp masajı yaptı.
BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yapılan müdahale sonucu kalbi yeniden çalıştırılan Şimşek, 112 Acil Sağlık ekipleri eşliğinde Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan İsmail Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.