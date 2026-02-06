Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar Köyü Muhtarı Turgay Demir, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

MUHTAR DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Ustalar Köyü’nde meydana geldi. Köy Muhtar Turgay Demir’in idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Köy Muhtarı Turgay Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.