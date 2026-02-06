Habertürk
        Son dakika: Artvin'de traktör devrildi, köy muhtarı hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Artvin'de traktör devrildi, köy muhtarı hayatını kaybetti!

        Artvin'in Ustalar Köyü Muhtarı Turgay Demir, gece saatlerinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:03 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:03
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar Köyü Muhtarı Turgay Demir, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        MUHTAR DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Ustalar Köyü’nde meydana geldi. Köy Muhtar Turgay Demir’in idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Köy Muhtarı Turgay Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #ARTVİN
        #Son dakika haberler
