Şanlıurfa'da oturduğu 7 katlı binanın 4'üncü katında bindiği asansörün boşluğuna düşerek zemine çakılan servis şoförü hayatını kaybetti.

BOŞLUĞA DÜŞEREK ZEMİNE ÇAKILDI

İHA'nın haberine göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe TOKİ Konutları Emekliler Sitesinde meydana geldi. Oturduğu 7 katlı bir apartmanın 4. katında asansöre binmek isteyen Osman Kaya (52), boşluğa düşerek zemine çakıldı. Kanlar içinde kalan Kaya'yı fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.