Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında sıcak gelişme! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika... 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa E, Süheyla K, Zeliha C. ve Mustafa Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

AA'da yer alan habere göre tutuksuz sanıklar Mustafa E'nin ağabeyi Mahmut E. ve Zeynep C. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

TAHLİYE EDİLDİLER

Duruşmada tanık olarak dinlenen veteriner hekim M.C.Ç, köpeğe aşı yaptığını ancak sahibinin kim olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek köpeğin sahibi olmadıklarını ileri sürdüler. Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık 2021'de Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tutukluluğa itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.