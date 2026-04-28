Atlas Çağlayan’ın katilinin babasına seri yargılama
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Atlas Çağlayan'ı öldüren Efe Çekli'nin olay tarihinde cezaevinde bulunan babası Yusuf Çekli'ye ait bıçağı kullanması nedeniyle "Ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. İddianame kabul edildi ve dava açıldı. Seri yargılama yapılacak.
Giriş: 28 Nisan 2026 - 18:18
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ