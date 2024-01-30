Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor İstanbul Sultangazi'de bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Alevler iş yerine bitişik binaya da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 30.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:07 facebook

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