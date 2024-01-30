Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul Sultangazi'de bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Alevler iş yerine bitişik binaya da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
AA'da yer alan habere göre ilçede ayakkabı üretimi yapılan 1000 metrekare alana sahip 4 katlı imalathanenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK ÇAPLI PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Yangın, itfaiye ekiplerce kontrol altına alındıktan bir süre sonra meydana gelen küçük çaplı patlamalarla tekrar büyüyerek iş yerinin büyük bölümüne sıçradı.
Binanın üst katını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçraması üzerine burada yaşayanlar tahliye edildi.
Ekipler, zaman zaman patlamaların yaşandığı imalathanedeki yangına dışarıdan müdahalede bulunuyor.