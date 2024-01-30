Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ayakkabı imalathanesi alevlere teslim! - Haberler

        Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        İstanbul Sultangazi'de bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Alevler iş yerine bitişik binaya da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayakkabı imalathanesi alevlere teslim!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        AA'da yer alan habere göre ilçede ayakkabı üretimi yapılan 1000 metrekare alana sahip 4 katlı imalathanenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK ÇAPLI PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

        Yangın, itfaiye ekiplerce kontrol altına alındıktan bir süre sonra meydana gelen küçük çaplı patlamalarla tekrar büyüyerek iş yerinin büyük bölümüne sıçradı.

        REKLAM

        Binanın üst katını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçraması üzerine burada yaşayanlar tahliye edildi.

        Ekipler, zaman zaman patlamaların yaşandığı imalathanedeki yangına dışarıdan müdahalede bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı