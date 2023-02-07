Ayaz ve ablası Ece Su'dan sevindiren haber!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hatay'dan Ayaz ve ablası Ece Su'dan sevindiren haber! -Son dakika haberler
ABONE OL

Ayaz ve ablası Ece Su'dan sevindiren haber!

Deprem bölgesinden yürekleri ısıtan haberler gelmeye devam ediyor. Hatay'daki kurtarma çalışmalarında, Ayaz ve Ece Su isimli iki kardeş enkazdan kurtarıldı

Son dakika: Hatay'dan Ayaz ve ablası Ece Su'dan sevindiren haber! -Son dakika haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarında Ayaz ve Ece Su adında iki kardeş kurtarıldı.

DHA'da yer alan habere göre merkez üsleri Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 2 büyük depremin ardından Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Ayaz isimli bir çocuk enkazın altından ANDA ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ekipler, yıkıntıların arasından ulaştıkları Ayaz’ı sağlıklı bir şekilde dışarıya çıkardı. Üzerinde kısa kollu, beyaz bir tişört olduğu görülen Ayaz, ayakta yapılan ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ayaz’ın kurtarıldığı anlar, saniye saniye kaydedildi. Ayaz’dan hemen sonra ablası Ece Su da kurtarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
GÜNDEM 8 katlı binanın yıkılma anı kamerada!
3 kızını öldüren babanın cezası belli oldu!
GÜNDEM 3 kızını öldüren babanın cezası belli oldu!
Hatay'da vatandaşlar hasarlı araçlarıyla bölgeden ayrıldı
GÜNDEM Hatay'da vatandaşlar hasarlı araçlarıyla bölgeden ...
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den flaş kar uyarısı! İstanbul, Bursa ve Balıkesir... - Güncel haberler
GÜNDEM Meteoroloji'den flaş açıklama! Marmara'da 3 kent için ...
Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?
GÜNDEM Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi!
Enkazda dram... Depremden geriye çocuk oyuncakları kaldı
GÜNDEM Enkazda dram... Geriye oyuncaklar kaldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Koordinasyon merkezinde
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Koordinasyon merkezinde
28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere, "Ben seni bir yerden tanıyorum"
GÜNDEM "Ben seni bir yerden tanıyorum"
31 saat sonra gelen mucize!
GÜNDEM 31 saat sonra gelen mucize
Bayraklar neden yarıya indirilir? Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye yasta!
GÜNDEM Bayraklar neden yarıya indirilir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.