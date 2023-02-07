Ayaz ve ablası Ece Su'dan sevindiren haber!

Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarında Ayaz ve Ece Su adında iki kardeş kurtarıldı.

DHA'da yer alan habere göre merkez üsleri Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 2 büyük depremin ardından Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Ayaz isimli bir çocuk enkazın altından ANDA ekipleri tarafından çıkarıldı.