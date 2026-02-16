Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aydın’da yakınlarının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Aydın’da yakınlarının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu

        Aydın'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki Turan Burmacı, evinde yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bir süredir hasta olduğu öğrenilen Burmacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:33 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yatağında ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 67 yaşındaki Turan Burmacı, yatağında ölü olarak bulundu.

        YAKINLARI HABER ALAMIYORDU

        İHA'nın haberine göre olay, Meşrutiyet Mahallesi 2068 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Burmacı'dan (67) yakınları bir süredir haber alamadı.

        YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

        İhbar üzerine adresine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Burmacı'yı yatağında hareketsiz olarak buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Yapılan incelemede bir süredir hasta olduğu öğrenilen Burmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        "KAHVEYE GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

        Turan Burmacı'yı en son Cumartesi günü sabah gördüğünü ifade eden komşularından Ramazan Metin, "Cumartesi sabah aracımın yanında görüştük. Nereye gidiyorsun abi dediğimde, kahveye gittiğini söylemişti. Epeydir hastaydı zaten. Kalp krizi değil yani. Herhalde vadesi doldu. İhtiyarladı, yalnızdı. Her gün görüyordum kendisini. Dükkanımın ve evimin karşısında zaten. Bugün ve dün görmedim. İşler yoğun olduğum için bugün görmemiştim" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 13 Şubat 2026 (ABD Anlaşma Mı, Savaş Mı İstiyor?)

        Taslak raporda neler yer alacak? Karalar'ın tahliyesine itiraza net. İstanbul'da toplu ulaşıma %20 zam. ABD anlaşma mı, savaş mı istiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Aydın
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu