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AYM'den "toplantı ve gösteri yürüyüşü"nün reddine, "ihlal" kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Valiliği'nin Kadıköy'de düzenlenmek istenen mitinge izin vermemesini "hak ihlali" saydı. Yüksek mahkeme toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi

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Anayasa Mahkemesi (AYM), 28 Aralık 2014 tarihinde Kadıköy'de "Marmara kent ve doğa mitingi"ne izin verilmemesini, "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenme hakkının ihlali" saydı.

Anayasa Mahkemesi "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenme hakkı" için önemli bir karara imza attı.

İstanbul Valiliği, 28 Aralık 2014 tarihinde Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenmek istenen "Marmara kent ve doğa mitingi"ne, "belirlenen miting alanlarının dışında olduğu" gerekçesiyle izin vermemişti. Valilik'ten yapılan açıklamada, Yenikapı ve Maltepe'deki miting alanları işaret edilmişti.

İDARE MAHKEMESİNE DAVA AÇILDI

İstanbul Valiliği'nin Kadıköy'de yürüyüş yapılmasına izin vermemesi üzerine, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.

Davada, "Toplantı hakkının mekanı seçme özgürlüğünü de kapsadığı, bu hakkın engellenmesinin hakkın özüne dokunacağını ve toplantıyı herkesin görüp duyabileceği yerde gerçekleştireme hakları" olduğu ileri sürüldü.

Mahkeme, toplanma alanı olarak belirlenen yerlerin merkezi ve ulaşımın rahatça sağlanabileceği konumunda olduğunu belirterek davayı reddetti.

ANAYASA MAHKEMESİ DEĞERLENDİRDİ

Mahkemenin kararının ardından konu Anayasa Mahkemesi gündemine geldi.

Yüksek Mahkeme, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi.

AYM üyeleri İrfan Fidan ve Muhterem İnce'nin karşı oylarına rağmen, Anayasa'nın 34'üncü maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ise oyçokluğuyla ihlal edildiğine hükmetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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